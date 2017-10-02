Мосгорсуд оставил под арестом главу "Сахалинморнефтегаза" по делу о подкупе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об аресте главы "Сахалинморнефтегаза" ("дочка" "Роснефти") Андрея Бардина по делу о коммерческом подкупе на 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение об избрании меры пресечения суд оставил без изменения", — отметил собеседник агентства.

По версии следствия, Бардин "вступил в преступный сговор с группой лиц, направленный на незаконное получение денежных средств путем коммерческого подкупа". СК отмечает, что он получил от представителя коммерческой компании 1 миллион рублей, за что "обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера".

"Сахалинморнефтегаз" — дочернее общество НК "Роснефть", ведет свою деятельность на острове Сахалин, выполняя функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений. Вся нефть, добываемая "Сахалинморнефтегазом", транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу "Дальтрансгаза". "РН-Сахалинморнефтегаз" является оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).