СК проводит проверку после аварии с самолетом Ан-148 компании "Ангара"

ИРКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту возгорания двигателя самолета Ан-148 компании "Ангара", следовавшего из Талакана в Иркутск, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Росавиации сообщили, что у самолета иркутской авиакомпании "Ангара" после вылета из аэропорта города Талакана 30 сентября были зафиксированы неполадки с двигателем. Пассажиры сняли видео, на котором видно пламя, вылетающее из правой турбины. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал. После нескольких часов ожидания всех пассажиров забрал резервный борт и доставил в Иркутск.

Как установило следствие, произошло возгорание правого двигателя самолета Ан-148.

"По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник к разбору аварийной ситуации с самолетом иркутской авиакомпании "Ангара" приступила комиссия Росавиации.