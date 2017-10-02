Двух журналистов выгнали с процесса по делу Улюкаева

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пристав выставил из зала суда по делу Алексея Улюкаева последовательно двух журналистов: первого якобы за попытку снять ход процесса на телефон, второго за оставленную в коридоре сумку, передает корреспондент РИА Новости.
Что касается оставленной в коридоре кожаной сумки, то этот факт пристав, видимо, счел потенциально угрожающим заседанию. Если бы никто не признался, что сумка его, суд, возможно, пришлось бы эвакуировать.
"Заберите ее! Там (за дверью) и останьтесь", — скомандовал пристав журналисту, признавшемуся, что сумка его.
По версии СК РФ, экс-министр экономического развития получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллиона долларов взятки за ранее выданное министерством заключение, позволившее компании приобрести госпакет "Башнефти".
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения, вину подсудимый не признает. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.