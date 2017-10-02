Двух журналистов выгнали с процесса по делу Улюкаева

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пристав выставил из зала суда по делу Алексея Улюкаева последовательно двух журналистов: первого якобы за попытку снять ход процесса на телефон, второго за оставленную в коридоре сумку, передает корреспондент РИА Новости.

Фото- и видеосъемка заседания запрещена, и хотя первый журналист заверил, что не проводит съемку, пристав настоял, чтобы тот покинул помещение.

Что касается оставленной в коридоре кожаной сумки, то этот факт пристав, видимо, счел потенциально угрожающим заседанию. Если бы никто не признался, что сумка его, суд, возможно, пришлось бы эвакуировать.

"Заберите ее! Там (за дверью) и останьтесь", — скомандовал пристав журналисту, признавшемуся, что сумка его.

Трения между работниками прессы и сотрудниками суда имели место и ранее на этом же процессе. Сегодняшнее заседание началось с того, что судья пригрозила удалить из зала журналистов, которые издали разочарованный возглас, узнав, что никаких допросов свидетелей сегодня не будет. После этого журналисты стали послушно внимать речи прокурора.

По версии СК РФ, экс-министр экономического развития получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллиона долларов взятки за ранее выданное министерством заключение, позволившее компании приобрести госпакет "Башнефти".

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения, вину подсудимый не признает. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.