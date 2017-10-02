Задержанные в Москве боевики ИГ* оказались братьями из Дагестана

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Двое задержанных в Москве участников ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* оказались братьями, уроженцами Дагестана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Задержанные — два брата, оба уроженцы Дагестана. Одному из них 22 года, другому 19 лет", — сказал собеседник агентства.

В понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил о пресечении деятельности глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*. По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. Задержанные члены ячейки планировали взрывы на объектах транспорта и в местах массового скопления людей, в местах их проживания нашли взрывные устройства, пистолеты и гранаты.

*Запрещенная в России террористическая организация