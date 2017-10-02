В Нижнем Новгороде эвакуируют школы из-за звонков о "минировании"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Правоохранители эвакуируют школы и административные здания в Нижнем Новгороде после звонков о заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в городском УВД.

"Звонки начали поступать около 10 часов утра. Сейчас эвакуировано несколько школ и административных зданий в Нижнем Новгороде, проводится проверка. Точное количество объектов, где прошла эвакуация, можно будет назвать только по результатам проверки", — сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, эвакуация прошла в 11 школах города.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.