ФСБ предотвратила покушение на религиозного проповедника в Ингушетии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Покушение на религиозного проповедника предотвращено в Ингушетии, задержаны двое подозреваемых, у них изъяты самодельные бомбы и взрывчатка, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника Республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате были задержаны два члена бандгруппы, по местам их проживания обнаружены готовые к применению самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества и средства террора.

По данным ФСБ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанных. Информация о личностях задержанных не сообщается до окончания следственных действий по документированию их преступной деятельности.

Как добавили в ведомстве, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступных связей задержанных.