МЧС Крыма привлекло вертолет для тушения пожара в древнем городище

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Специалисты федеральной противопожарной службы привлекли вертолет МИ-8 для борьбы с природным пожаром на склонах древнего городища Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба управления МЧС по республике Крым.

Пожар возник в ночь на понедельник на одном из склонов Мангуп-Кале, сообщили в МЧС. Сейчас его площадь составляет около одного гектара. Тушение осложняется порывами сильного ветра до 17 м/с, а также труднопроходимым горным рельефом.

"В связи с этим начальником ГУ МЧС России по республике Крым Сергеем Шаховым было принято решение привлечь авиацию МЧС России. Так, в 09.20 понедельника к месту ЧП вылетел Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, общим объемом 3,5 тонны воды", — сообщили в МЧС.

В данный момент в зоне ЧП работают 67 человек и 13 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России — 54 человека личного состава и девять единиц спецтехники. С помощью инженерной техники проводится опашка территории для создания преграды распространению огня к ближайшему населенному пункту.

Мангуп-Кале —столица древнего княжества Феодоро, город-крепость, первые укрепления в нем построены еще в V веке. Расположен в Бахчисарайском районе Крыма. Раскопки на территории Мангуп-Кале проводятся с разной степенью интенсивности в течение последних 50 лет. В 2015 году начались самые масштабные раскопки за последние годы. Они касаются исследования храма святого Георгия, ранее изучавшегося археологами более 100 лет назад, а также других знаковых объектов древнего города византийской эпохи.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>