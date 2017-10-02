В ДТП в Кировской области число пострадавших выросло до десяти человек

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Вятка" в Кировской области увеличилось до 10 человек, еще один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших при ДТП на 259-м километре федеральной автодороги "Вятка" в Арбажском районе.

"По уточненным данным ВЦМК "Защита", пострадали 11 человек, один из них погиб. Госпитализированы 10 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП уточняются.