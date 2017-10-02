Суд удовлетворил иск бизнесмена Михайлова к Навальному

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства из-за публикации, в которой предприниматель назван "лидером Солнцевской ОПГ", сообщили РИА Новости в суде.

Суд признал распространенную информацию недостоверной и обязал Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" удалить ее. Материальных претензий бизнесмен не заявлял.

"Суд постановил: исковые требования удовлетворить — обязать Навального удалить распространенную информацию и опубликовать опровержение", — огласила решение судья.

Ранее Михайлов просил признать порочащими его честь и достоинство сведения в материале на сайте Навального, где предпринимателя назвали лидером "Солнцевской ОПГ", требовал разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Навального и ФБК. В августе Люблинский суд Москвы отклонил исковые требования бизнесмена в полном объеме.