Задержанные боевики хотели взорвать в толпе бомбы с гвоздями, заявили в ФСБ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Боевики запрещенной организации "Исламское государство"* планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями, следует из опубликованного ФСБ РФ оперативного видео.
На видео показаны кадры задержания боевиков, обнаруженного у них оружия, самодельных взрывных устройств и их компонентов.
"Из этого делалось СВУ? Из этих предметов – гвозди, а?" — спрашивает оперативник одного из задержанных. Тот отвечает утвердительно.
Другой задержанный рассказал на камеру на нетвердом русском языке, что собирал бомбы вместе с другим подозреваемым. По словам подозреваемого, он работает рабочим на стройке.
По данным ФСБ, ячейкой руководили иностранные эмиссары. В настоящий момент все члены ячейки задержаны.
*Террористическая организация, запрещена в России