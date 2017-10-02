Задержанные боевики хотели взорвать в толпе бомбы с гвоздями, заявили в ФСБ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Боевики запрещенной организации "Исламское государство"* планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями, следует из опубликованного ФСБ РФ оперативного видео.

Глубоко законспирированная ячейка ИГ* пресечена в Московском регионе. По данным спецслужбы, в сентябре боевики планировали совершить резонансные теракты "в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры".

На видео показаны кадры задержания боевиков, обнаруженного у них оружия, самодельных взрывных устройств и их компонентов.

"Из этого делалось СВУ? Из этих предметов – гвозди, а?" — спрашивает оперативник одного из задержанных. Тот отвечает утвердительно.

Другой задержанный рассказал на камеру на нетвердом русском языке, что собирал бомбы вместе с другим подозреваемым. По словам подозреваемого, он работает рабочим на стройке.

По данным ФСБ, ячейкой руководили иностранные эмиссары. В настоящий момент все члены ячейки задержаны.

*Террористическая организация, запрещена в России