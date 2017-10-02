В Челябинской области нарушитель провез на капоте инспектора ГИБДД

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, сбившего на автомобиле ВАЗ-2101 сотрудника ДПС, который пытался его остановить, в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным областной полиции, 30 сентября у дома на улице Октябрьской села Травники дежурил наряд ДПС. Неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2101 не выполнил требование автоинспектора, пытавшегося его остановить. Злоумышленник сбил стоящего на проезжей части инспектора и провез его на капоте, после чего находившиеся в автомобиле неустановленные лица скрылись.

"Сотрудник полиции получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение города Чебаркуль. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", — говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".