В Челябинской области нарушитель провез на капоте инспектора ГИБДД

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, сбившего на автомобиле ВАЗ-2101 сотрудника ДПС, который пытался его остановить, в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
"Сотрудник полиции получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение города Чебаркуль. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", — говорится в сообщении.
Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".