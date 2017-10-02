В Подмосковье задержали боевиков ИГ*, готовивших теракты на транспорте

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ пресекла противоправную деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата". По данным ФСБ, в своей деятельности задержанные липа придерживались повышенных мер конспирации.
Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. По данным ФСБ, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.
В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений "Незаконное изготовление взрывчатых веществ…", "Организация деятельности террористической организации…". В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.
*Террористическая организация, запрещена в России