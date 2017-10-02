После аварии на Якутской ГРЭС возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после аварии на Якутской ГРЭС, в результате которой произошло массовое отключение света в Якутске и пригородах и пострадал работник станции, сообщает региональное управление СК РФ в понедельник.

По данным следствия, 1 октября 2017 года в машинном зале ГРЭС в результате скачка давления газа произошел хлопок газовоздушной смеси в газотурбинной установке мощностью 12 МВт. Сотрудник электростанции получил обширные ожоги и попал в реанимацию. По данным СУСК, его состояние до сих пор крайне тяжелое.

В Якутске и близлежащих районах произошло массовое отключение электроэнергии и водоснабжения. Через несколько часов подача была возобновлена.

"По факту происшествия на Якутской ГРЭС возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ". Устанавливаются обстоятельства, причины произошедшего, а также объём причинённого ущерба", — говорится в релизе.