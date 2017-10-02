В трех регионах Крыма ликвидировали ячейки "Таблиги Джамаат"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Деятельность ячеек религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* пресечена в трех регионах Крыма, сообщил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.
"Ячейки "Таблиги Джамаат"* действовали на территории Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов. Есть несколько задержанных", — сказал Смирнов.
По его словам, правоохранители продолжают вести оперативно-следственные мероприятия.
Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.