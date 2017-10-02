В ДТП с микроавтобусом в Свердловской области пострадали восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса в Свердловской области, сообщает в понедельник региональное УГИБДД.

По данным управления, инцидент случился 2 октября в 07.15 по местному времени около города Богданович. Обстоятельства произошедшего и характер травм, полученных людьми, сейчас выясняются.

"Водитель автомобиля Great Wall, мужчина 1970 года рождения, двигаясь со стороны города Екатеринбурга в сторону города Богданович, на 83 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным микроавтобусом Mercedes, под управлением водителя 1991 года рождения, перевозившим 20 пассажиров. В результате ДТП восемь человек (все пассажиры автобуса) пострадали", — уточняет УГИБДД.