На жительницу Екатеринбурга, которая "минировала" хостел, завели дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в двойном "минировании" хостела по телефону, сообщает в понедельник ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье в Екатеринбурге полиция проверила хостел, расположенный на улице Донбасской, из-за поступления информации о "минировании" объекта. По данным управления, днем ситуация повторилась. Позже в расположенном рядом с хостелом девятиэтажном общежитии стражи порядка обнаружили подозреваемую 1987 года рождения. Она заявила, что сообщениями о минировании мстила сотрудникам МВД за подругу, привлеченную к ответственности за административное нарушение.

"В отношении "мстительницы" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на три года. Злоумышленница обязана явкой", — уточняет ведомство.