В Сургуте возбудили дело против священника, ездившего пьяным по городу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 окт — РИА Новости. В отношении задержанного за езду в нетрезвом виде автолюбителя из Сургута возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник сайт регионального управления МВД.

Ранее СМИ распространили видеозапись задержания мужчины, который, как указывают авторы, является священнослужителем одного из храмов Сургута. На кадрах он нецензурно выражается и пытается вступить в конфликт с полицейскими, сопротивляясь задержанию и требуя вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что мужчину оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за неповиновение требованию сотрудника полиции, вождение без прав и нарушение правил применения ремней безопасности. Кроме того, выяснилось, что ранее он был лишен прав на полтора года за нетрезвую езду.

"Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку, в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.