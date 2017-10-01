На борту самолета Москва-Уфа умерла пассажирка

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пассажирка рейса Москва-Уфа скончалась на борту самолета, сообщила в воскресенье представитель Московского СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня около 15 часов в аэропорту Внуково города Москвы через 30 минут после взлета совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс сообщением "Москва — Уфа", на борту которого скоропостижно скончалась одна из пассажирок", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, женщине было 54 года. Следователи проводят проверку по данному факту.