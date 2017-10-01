На Ярославском вокзале в Москве погиб мужчина

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мужчину зажало на платформе Ярославского вокзала в Москве, от полученных травм он погиб, сообщили вечером в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

"На Ярославском вокзале смертельно травмирован мужчина 1978 года рождения. Он шел по путям и на сигналы, подаваемые машинистом не реагировал. Гражданина зажало между электропоездом и платформой, в результате чего он получил травмы несовместимые с жизнью", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка.