В Подмосковье "Сапсан" сбил двух человек

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поезд "Сапсан", направлявшийся из Москвы в Петербург, сбил двух мужчин на железнодорожном переходе в районе станции "Поварово — 1" в Подмосковье, сообщил в воскресенье СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 19 часов 50 минут двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливается, переходили железнодорожные пути на предупреждающий сигнал светофора. В это время к вышеуказанной платформе приближался скоростной поезд "Сапсан" сообщением "Санкт-Петербург — Москва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что машинист не смог предотвратить наезд ввиду "малого расстояния и высокой скорости". Мужчины скончались на месте от полученных травм. Следователи проводят проверку.