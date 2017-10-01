В Петербурге задержали организаторов тренингов из-за самоубийства участницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Задержана супружеская пара, которая подозревается в организации тренингов, после посещения которых жительница Санкт-Петербурга покончила с собой в 2014 году, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

По данным следствия, мужчина 1971 года рождения и женщина 1972 года рождения в апреле 2012 года создали в Петербурге общественное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. Согласно заключению эксперта, в тренингах, проводимых организаторами вышеуказанной организации, присутствуют психологического воздействия на человека, в результате чего мог быть нанесен вред здоровью.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 15 июля 2014 года после нескольких тренингов покончила с собой 30-летняя петербурженка Оксана Дмитровская.

"Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемых, проводятся допросы помощников организаторов и посетителей тренингов.

По данным источника, в воскресенье прошли обыски в съемном помещении, использовавшемся для проведения тренингов в бизнес-центре "Пироговская 17".