В Москве возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника РЕН ТВ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о побоях после конфликта в центре Москвы, в ходе которого пострадал сотрудник одного из телеканалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший — сотрудник телеканала РЕН ТВ.

"Возбуждено уголовное дело по факту конфликта на Фрунзенской набережной вечером 30 сентября с участием сотрудника одного из телеканалов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ (Побои). "В рамках его расследования организован комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего", — отметили в полиции.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что мужчина напал на съемочную группу канала на месте ДТП с участием Bentley и мотоцикла, которое произошло в субботу на Фрунзенской набережной. В результате столкновения мотоцикл загорелся, тяжелые ранения получили два человека — мотоциклист и его пассажир. Как сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, напавший на съемочную группу является студентом одного из столичных вузов.