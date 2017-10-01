В кафе в центре Москвы умерла девушка

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Девушка умерла в кафе в центре Москвы, следствие выясняет обстоятельства, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, днем в воскресенье в кафе в Калашном переулке посетительница заведения внезапно потеряла сознание и скончалась до приезда скорой помощи.

"По предварительным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности", — сказала Иванова.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.