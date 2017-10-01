Якутская ТЭЦ полностью восстановила подачу тепла

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Подача тепла в Якутске от местной ТЭЦ полностью восстановлена, говорится в сообщении компании "Русгидро".

"В 22.15 местного времени (16.15 мск – ред.) все потребители центрального района Якутской энергосистемы обеспечены электроэнергией после включения генерирующего оборудования Якутской ГРЭС, Якутской ТЭЦ, Якутской ГРЭС-2. Якутская ТЭЦ вошла в рабочий режим циркуляции теплоносителя в обслуживаемых кварталах города", — говорится в сообщении.

В воскресенье в 10.06 мск (16.06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Возгорание полностью ликвидировано. Пострадал один человек — он госпитализирован с ожогами.

В результате ЧП полностью отключилась и сама Якутская ГРЭС, и Якутская ТЭЦ. Обе они являются филиалами "Якутскэнерго", которое входит в группу "Русгидро". Без электроснабжения в Якутии оставались потребители мощностью 195 МВт (порядка 310 тысяч человек), была нарушена подача тепла и воды. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.