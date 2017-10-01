Полиция установила личность "заминировавшего" хостел в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге установили личность женщины, "заминировавшей" хостел Екатеринбурге; по предварительным данным, женщина сделала это, чтобы отомстить полиции, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина.

"Установлена личность предполагаемого автора двух сообщений о минировании хостела на (улице) Донбасской. Это женщина 1987 года рождения, проживающая в соседнем доме, рядом с хостелом. При опросе данная гражданка пояснила, что таким образом хотела отомстить полиции за то, что ее подруга была привлечена к административной ответственности", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время проводятся дальнейшие проверочные мероприятия, по окончании которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция данной статьи – три года лишения свободы.