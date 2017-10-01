Пожарные предотвратили энергетическую катастрофу в Якутии, заявили в МЧС

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Якутии предотвратили энергетическую катастрофу, которая могла бы оставить республику на длительный период не только без электричества, но и без тепла, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России, отвечая на запрос агентства о действиях пожарных при аварии на Якутской ГРЭС.

"При проведении ремонтных работ в отдельностоящем одноэтажном здании на территории ГРЭС произошёл хлопок в помещении резервного источника питания с последующим возгоранием трансформаторного масла на площади 70 кв.м. Пожар угрожал и газовым турбинам. Но благодаря своевременному прибытию пожарно-спасательных подразделений удалось не дать огню распространиться на турбинный зал и защитить турбины от пожара", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, добавил он, Якутии, где уже ночью установились минусовые температуры, удалось избежать серьёзнейшей энергетической аварии. "Если бы огонь повредил хотя бы одну турбину, могли бы наступить тяжелейшие последствия, — пояснили в МЧС. — Резервная система не смогла бы обеспечить энергоснабжение котельных и водозаборов. В условиях заморозков 300-тысячный Якутск на длительное время остался бы без тепла и света".

В МЧС подчеркнули, что ни одна из шести газотурбин от негативных факторов пожара не пострадала. Сейчас все они поэтапно вводятся в работу.

"Уже подключены три из шести турбин. Кроме того, запущены резервные генерирующие источники питания", — уточнил собеседник агентства.