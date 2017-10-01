Потребители Якутска подключены к электроснабжению по временной схеме

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Электроснабжение потребителей Якутска после аварии на ГРЭС восстановлено по временной схеме, сообщает пресс-служба "Якутскэнерго".

Из-за аварии на Якутской ГРЭС в воскресенье без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. В результате аварии пострадал один работник компании. Прокуратура и следственный комитет проводят проверку.

"В 22.15 (15.15 мск) воскресенья все потребители Якутска обеспечены электроэнергией по резервной схеме. Якутская ТЭЦ вошла в рабочий режим циркуляции теплоносителя. В данной схеме электроснабжения Центральной группы улусов и Якутска задействованы районные дизельные электростанции, мощности Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал Якутской энергоремонтной компании ведет восстановительные работы на поврежденном оборудовании Якутской ГРЭС.