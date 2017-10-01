Проходящую испытания Якутскую ГРЭС-2 подключат к работе

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Новую Якутскую ГРЭС-2, которую должны ввести в эксплуатацию в конце октября этого года, подключат к работе после аварии на действующей ГРЭС в Якутске, оставившей без электроэнергии более 300 тысяч человек, сообщил журналистам гендиректор "Якутскэнерго" Александр Слоик.

Из-за аварии на Якутской ГРЭС в воскресенье без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. В результате аварии пострадал один работник компании. Прокуратура и следственный комитет проводят проверки. На настоящий момент электроснабжение части потребителей уже удалось восстановить.

"Запитана на собственные нужды Якутская ГРЭС-2, она приступила к запуску своих ГТУ (газотурбинных установок — ред.)", — сказал Слоик.

Как уточнили в пресс-службе "Якутскэнерго", начат поэтапный ввод газотурбинных установок ГРЭС-2. Там пояснили, что подключение ее к работе поможет обеспечить электроэнергией обесточенных ранее потребителей.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) – один из четырех проектов инвестиционной программы "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193,4 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения потребителей.