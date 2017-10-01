МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Военнослужащий ВДВ погиб во время прыжка с парашютом в Бурятии, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"29 сентября 2017 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий по контракту соединения ВДВ, дислоцированного в Республике Бурятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, во время десантирования не сработал основной парашют.

"Для установления всех обстоятельств случившегося на месте происшествия работает комиссия воинской части совместно со следственными органами", — сообщили в пресс-службе.