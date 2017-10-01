В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на ГРЭС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды после аварии на Якутской ГРЭС.

"Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах", — сказал Пучков.

Он подчеркнул, что все соответствующие службы должны в режиме ЧС выполнять возложенные задачи в полном объеме. "Завтра все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно", — сказал министр.

Пучков потребовал не допустить размораживания систем отопления, обратив внимание на то, что в Якутии ночью температура воздуха опускается ниже ноля. "Если кто забыл, я напомню, что мы самолетами Ил-76 МЧС России возили батареи со всей страны на Дальний Восток, поэтому сейчас все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, аварийные ситуации в системе теплоснабжения должны быть исключены, нельзя допустить размораживания систем отопления", — заключил Пучков.

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Он также поручил усилить информирование населения о принимаемых мерах и о подключении электричества, воды и отопления.

В воскресенье в 10.06 мск (16.06 местного времени) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. На момент аварии станция несла нагрузку 189 МВт. В результате срабатывания защиты станция разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд. Из-за резкого повышения нагрузки после отключения Якутской ГРЭС разгрузилась с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд и вторая электростанция — Якутская ТЭЦ. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это более 33 тысяч жилых домов с населением 310 тысяч человек.