"Краснодарские каннибалы" отрицают, что ели человечину

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "Краснодарские каннибалы", супруги Бакшеевы, отрицают, что ели человеческое мясо, сообщает сайт телеканала RT со ссылкой на членов ОНК Краснодарского края Виктора Беликова и Сергея Левушкана.

В начале недели в СМИ появилась информация, что следователи задержали мужа и жену, проживавших в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. Во время обысков в квартире, где они жили,следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе. Останки убитой Бакшеевом женщины лежали в подвале и на прилегающей территории. На кухне следователи нашли мясо неизвестного происхождения.

Перед этим в СМИ и соцсетях распространилась информация о супружеской паре каннибалов из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.

"В ходе беседы с правозащитниками Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Он утверждает, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан", — пишет RT. Жена Бакшеева также отрицает, что практиковала каннибализм, и не считает себя виновной, говорится в сообщении.