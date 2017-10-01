Напавший на журналистов в Москве не связан с СК, заявили в ведомстве

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мужчина, напавший на журналистов на месте ДТП в Москве не имеет отношения к органам СК, он — студент, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что на месте столкновения мотоцикла и Bentley в Москве мужчина, представившийся сотрудником СК, напал на продюсера РЕН ТВ.

"Отношения к правоохранительным органам Следственного комитета этот молодой человек не имеет, он является студентом одного из столичных вузов", — сказала собеседница агентства.