В Якутске свыше 310 тысяч человек остаются без электричества

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Свыше 310 тысяч человек остаются без энергоснабжения в Якутске после хлопка на трансформаторной подстанции с последующим возгоранием масла, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В результате срабатывания защитной автоматики произошло отключение энергоснабжения части городского округа Якутска, в котором проживают более 310 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по запуску газовых турбин планируется завершить к 14.00 мск воскресенья.

Как сообщил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Саха Саид Аседулин, в результате происшествия без света остается 6300 домов г. Якутска