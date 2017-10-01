В ДТП под Оренбургом один человек погиб, шестеро пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Оренбургской области, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент случился поздно вечером 30 сентября на 236-м километре трассы Р-224 "Самара – Оренбург", в одном километре от села Бурдыгино. Там столкнулись Toyota Camry и Lada Priora. На место выезжали сотрудники МЧС.

"По прибытию первого подразделения установлено, что в результате ДТП пострадало семь человек (взрослые), из них погиб один мужчина (в Toyota Camry находилось три человека, в Lada Priora — четыре человека)", — уточняет управление.

По информации ГУМЧС, пострадавших доставили в больницу Сорочинского городского округа. Состояние пятерых травмированных оценивается как средней тяжести и одного как тяжелое.