В ДТП под Оренбургом один человек погиб, шестеро пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Оренбургской области, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС РФ.
"По прибытию первого подразделения установлено, что в результате ДТП пострадало семь человек (взрослые), из них погиб один мужчина (в Toyota Camry находилось три человека, в Lada Priora — четыре человека)", — уточняет управление.
По информации ГУМЧС, пострадавших доставили в больницу Сорочинского городского округа. Состояние пятерых травмированных оценивается как средней тяжести и одного как тяжелое.