В центре Москвы мотоцикл BMW столкнулся с Bentley, два человека пострадали

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мотоцикл BMW загорелся в центре Москвы после столкновения с автомобилем Bentley, два человека получили тяжелые травмы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Мотоцикл BMW врезался в Bentley на Фрунзенской набережной в центре Москвы, от удара мотоцикл загорелся. Два человека после ДТП находятся в тяжелом состоянии: мотоциклист и его пассажир", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии с участием автомобиля и мотоцикла на Фрунзенской набережной, а также факт возгорания.

"По предварительным данным, два человека пострадали", — сообщили в Госавтоинспекции

На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и обстоятельства случившегося.