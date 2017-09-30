В Югре школьница отравила одноклассников таблетками

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Югре 12-летняя школьница отравила одноклассников таблетками транквилизатора, сообщило следственное управление Следственного Комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На сайте ведомства сообщается, что девочка нашла дома таблетки успокоительного препарата "Феназепам". Она принесла их в школу, где поделилась с одноклассниками, сказав им, что это "витамины". Всего таблетки выпили девять детей, включая саму виновницу происшествия.

Двое школьников были госпитализированы, остальных детей врачи после осмотра отпустили домой. Сотрудники Следственного комитета начали проверку с целью установить обстоятельства произошедшего.