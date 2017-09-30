В Подмосковье мужчина задушил дочь и покончил с собой из-за долгов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мужчина задушил свою 13-летнюю дочь и покончил с собой в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Московской области Елена Фокина.

По ее словам, тело мужчины и ребенка обнаружили в их доме в поселке Ильинское Раменского района.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют обстоятельства случившегося", — сказала Фокина.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной поступка мужчины могли стать долги.