В Якутии устраняют последствия снегопада, который оставил людей без света

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Около 1,8 тысячи человек в Алданском районе Якутии остаются без света из-за мощного снегопада, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

По данным властей, Алданский район засыпает снегом с прошлой недели.

"Из-за обильных осадков снег налип на провода, что привело к коротким замыканиям. Сейчас шесть бригад восстанавливают электролинии. Под ограничением остаются на данный момент (14:00 по якутскому времени) где-то 1,8 тысячи человек. Время восстановления пока неизвестно, потому что все замело снегом. Не могут подъехать к некоторым линиям. Могу отметить, что это аномальный снегопад. Такого никогда у нас еще не наблюдалось", — сказал первый замминистра ЖКХ Якутии Николай Дураев.

Мэр Алдана Александр Бугай сообщил, что шесть бригад энергетиков занимаются ремонтом линий электропередач. "Уголь во все котельные завозится, дороги расчищаем. К полудню должны были расчистить полностью федеральную дорогу. Попросили жителей пока ограничить свои поездки на автомобилях", — добавил глава города.

Он также сообщил, что снегопад продолжается, но кое-где уже зафиксировано снижение количества осадков. Утром уровень снега составлял 70 сантиметров.

Также, по данным властей республики, в пятницу вводилось ограничение на движение автотранспорта, в субботу оно осуществляется в штатном режиме. Работает 26 единиц техники на участке дороги от Нерюнгри до Томмота. Дорога очищена, машины идут, снежных завалов нет.

По данным республиканского ГУ МЧС РФ, 1 и 2 октября в Амгинском, Алданском, Нерюнгринском, Верхоянском, Томпонском, Оймякомнском, Абыйском, Момском, Среднеколымском. Верхнеколымском, Усть-Янском, Аллаиховском и Нижнеколымском районах ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, с усилением северо-западного ветра до 12-17 м/с.