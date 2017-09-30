"ВИМ-Авиа" в субботу перевезет 3,6 тысяч туристов из Турции и Китая

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. "ВИМ-Авиа" в субботу перевезет своими бортами около 3,6 тысячи пассажиров из Турции и Китая, сообщил РИА Новости представитель компании.

"В течение 30 сентября силами "ВИМ-Авиа" будут осуществлены регулярные рейсы в Симферополь, Благовещенск, Магадан, Челябинск. Кроме того, планируется вылет двух самолетов в Китай для вывоза около 650 туристов. Из Антальи планируется 10 рейсов суммарной вместимостью около 3 тысяч человек", — сообщил представитель "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в около недели назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.