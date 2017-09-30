Лидеру "Христианского государства" предъявили обвинение

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидеру организации "Христианское государство" Александру Калинину предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее представитель МВД сообщала журналистам, что следствие предъявило обвинения трем из четырех подозреваемых в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Четвертым подозреваемым является Калинин, который находится под арестом по делу о давлении на кинотеатры (статья 179 УК РФ "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения").

"Предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций", — сказала Ирина Волк.

Она напомнила, что обвинение предъявлено в рамках дела, "возбужденного по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров".

Как сообщалось ранее, организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь", не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме. Первый в России предпремьерный показ фильма прошел 11 сентября во Владивостоке. Премьера "Матильды" состоится в Петербурге 23 октября.