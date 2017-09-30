Стало известно имя офицера, убитого на полигоне в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен — РИА Новости. Офицер, погибший при стрельбе на полигоне в Амурской области — это житель Белогорска Егор Увкин, рассказала журналистам его жена.

На своей странице в "Одноклассниках" 27-летняя женщина разместила фотографию, на которой ее муж и сын запечатлены на набережной Амура в Благовещенске. Под фото она написала: "Мой самый любимый, дорогой, ты навсегда останешься в наших сердцах".

Егор Увкин родился 20 июня 1989 года, окончил филиал Военной академии связи имени С. М. Буденного, у него остался маленький сын.

ЧП на полигоне под Белогорском произошло во время ночных стрельб. Недавно призванный на срочную службу ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана, выпустил очередь из автомата по сослуживцам, ожидавшим выхода на огневой рубеж. Помимо Увкина, погибли еще два бойца, два человека получили ранения. Стрелявший скрылся с оружием, но позже сотрудники антитеррористического подразделения обнаружили его. При задержании он открыл стрельбу и был смертельно ранен ответным огнем.

Как рассказал РИА Новости источник, близкий к воинской части 53790, где произошло ЧП, Абдулахадов стрелял в лица сослуживцев, которые не были закрыты снаряжением.

"Стрелял в упор Абдулахадов. Есть информация, что его раздражали некоторые обязанности, он считал оскорбительным, например чистить картошку или мыть пол, заниматься уборкой, женским делом это считал, оскорбительным для мужчин", — рассказал собеседник агентства, добавив, что жизни двоих раненых ничто не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия Минобороны. В ведомстве заявили, что рассматривают разные версии причин произошедшего, включая нервный срыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.