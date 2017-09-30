ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Суд в субботу арестовал на два месяца бывшего главу администрации Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального УФСБ Марина Горлевская.

Региональное УФСБ России на основе собственных оперативных материалов с использованием материалов проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области возбудило уголовное дело по статье "мошенничество". Дело возбуждено по факту хищения в 2012-2015 годах денежных средств в особо крупных размерах у муниципального предприятия Челябинска, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ.

Местные СМИ сообщили, что в пятницу в доме бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова проводятся обыски. В пятницу в пресс-службе УФСБ по региону РИА Новости отказались комментировать информацию о проведении обысков в связи с уголовным делом у кого-либо, в том числе у Давыдова.

По данным Центрального райсуда Челябинска, в субботу в суд обратился следователь УФСБ с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Давыдова.

"Сегодня Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца в отношении Сергея Давыдова", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ему предъявлено обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере", в настоящее время размер похищенных денежных средств устанавливается.

Давыдов с 2010 по 2014 годы являлся главой администрации Челябинска, ранее работал прокурором Центрального района Челябинска, а также прокурором Челябинска.