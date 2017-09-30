МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Следственный комитет РФ передумал заключать под стражу гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову в рамках дела о мошенничестве и отпустил ее, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

"Пестрикова отпущена из ИВС (изолятор временного содержания — ред.) в связи с истечением срока ее задержания", — сказал собеседник агентства

Пестрикова была задержана в аэропорту Самары днем в четверг при попытке вылета на Кипр. Задержание было оформлено в рамках дела о мошенничестве — СК РФ подозревает ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой, которая ранее называлась близкой к семье задержанной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Эти деньги ранее были арестованы в рамках дела полковника Захарченко на счетах ВТБ-24, открытых на имя Горшковой.

В пятницу Пестрикову доставили в Басманный суд Москвы, куда следствие обратилось с ходатайством о заключении подозреваемой под стражу, сообщила РИА Новости официальный представитель суда Юнона Царева. Однако спустя несколько часов свою просьбу СК отозвал, вернув Пестрикову в изолятор временного содержания на улице Петровка, где она провела ночь на субботу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

Ранее Басманный суд в рамках дела Захарченко неоднократно продлял арест банковских счетов на общую сумму более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты Лилией Горшковой по просьбе Пестриковой, и изначально следствие предполагало, что эти деньги представляют собой часть той огромной суммы, которую оперативники нашли в квартире сестры полковника.

Пестриковой может грозить до десяти лет заключения. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.