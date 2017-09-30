Благотворительный фонд помогает семьям погибших в ДТП под Калининградом

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Благотворительный центр "Верю в чудо" сделал первые переводы средств, собранных во время трехдневного марафона трем семьям погибших в автокатастрофе под Гвардейском в Калининградской области, сообщила руководитель центра София Лагутинская.

Авария с участием микроавтобуса, который следовал из Калининграда в город Гусев, и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа вечером 22 сентября. Погибли семь человек, девять были госпитализированы. По предварительным данным, водитель внедорожника неверно выбрал скоростной режим, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение. Водителя арестовали до 23 ноября.

"Благотворительный центр "Верю в чудо" сделал первые переводы трем семьям погибших в автокатастрофе под Гвардейском. Итоговая сумма, собранная для семей погибших: 456 597,45 рубля. Каждая из семи семей погибших в страшной катастрофе под Гвардейском получит из собранных пожертвований по 65 228,20 рубля", — сообщила она на официальной странице центра в Facebook.

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В фонде ждут, когда семьи еще четырех погибших в автокатастрофе передадут реквизиты для перечисления средств. Организаторами благотворительного марафона стали волонтеры "Верю в чудо", телерадиокомпания "Калининград", медиахолдинг "Западная пресса" при поддержке правительства Калининградской области.

В министерстве здравоохранения области сообщили, что из девяти пострадавших в больницах региона остаются пять человек, один из них в реанимации. Ранее сообщалось, что губернатор Антон Алиханов поручил министерству социальной политики и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим и семьям погибших.

После ДТП СК возбудил уголовное дело по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" — перевозку пассажиров осуществлял перевозчик, не имевший лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили также, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициировали дополнительные проверки автоперевозчиков.