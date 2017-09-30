В России из-за звонков о "минировании" были эвакуированы 540 тысяч человек

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Общее число эвакуированных с начала массовых звонков о "минировании" в России уже превысило 540 тысяч человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Только за минувшие сутки в шести городах страны были эвакуированы почти 60 тысяч человек после поступления анонимных угроз о взрыве 109 зданий.

"С 11 сентября с начала массовой волны звонков в более чем 100 городах России эвакуированы свыше 540 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.