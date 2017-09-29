Авиакомпании вывезли 1,355 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авиакомпании по состоянию на вечер пятницы вывезли 1,355 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщается на сайте Минтранса РФ.

Министр транспорта РФ Максим Соколов провел вечернее заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".

"На заседании было отмечено, что по состоянию на 21.00 рейсами "ВИМ-Авиа" было перевезено 1,355 тысячи пассажиров. Выполнено 12 рейсов и 4 рейса находится в полете", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры также будут вывезены дополнительными рейсами авиакомпаний "Уральские авиалинии" (334 пассажира), "Роял Флайт" (260 пассажиров) и Azur Air (220 пассажиров) по маршруту Москва — Анталия — Москва, а также греческого перевозчика EllinAir по маршруту Салоники — Москва (250 пассажиров).

До 1 октября прогнозируется увеличение количества вылетающих пассажиров до 2,5 тысячи человек в сутки. Со 2 октября ожидается снижение потока вылетающих пассажиров.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.