Около 28,5 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа" находятся за рубежом

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Около 28,5 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" находятся за рубежом, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Всего в пунктах иностранных государств находится около 28 500 пассажиров", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество пассажиров в Турции — около 8 тысяч пассажиров, 3,2 тысячи которых планируется вывезти сегодня.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.