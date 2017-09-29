Навального отпустили из отдела полиции в Москве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Оппозиционер Алексей Навальный, ранее задержанный в Москве за призывы к участию в несогласованном мероприятии, сообщил, что его отпустили из отдела полиции.

"Выпустили из полиции. Всем спасибо за поддержку", — написал Навальный в Twitter.

В пятницу утром полиция Москвы задержала Навального "за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии". Как написал оппозиционер в соцсетях, его задержали в Москве перед отъездом в Нижний Новгород на несогласованную акцию.

Полиция составила в отношении Навального административный протокол о нарушении порядка организации митинга. В ближайшие три дня в ряде городов России согласованы акции сторонников Навального, тем не менее сам оппозиционер решил поехать именно на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде.