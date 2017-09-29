Суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Кочнева 1966 года рождения меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 ноября", — сказала судья Елена Ленская.
Следствие заявило ходатайство о помещении Кочнева под домашний арест, обосновывая это тем, что на свободе обвиняемый может оказать давление на свидетелей и скрыться.
Прокурор ходатайство СК РФ поддержала, отметив, что в данный момент "идет активная фаза сбора доказательств по делу", соответственно, свободу Кочнева необходимо ограничить, по ее словам, чтобы он не смог помешать следствию.
Сам Кочнев просил разрешить ему двухчасовые прогулки. "Хотел бы просить разрешения прогулок и встреч с врачом в связи с болезнью", — сказал он.
Дело 27 сентября было передано старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Рустаму Габдулину.