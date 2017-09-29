Суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Кочнева 1966 года рождения меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 ноября", — сказала судья Елена Ленская.

Следствие заявило ходатайство о помещении Кочнева под домашний арест, обосновывая это тем, что на свободе обвиняемый может оказать давление на свидетелей и скрыться.

"Дело возбуждено по факту хищения денежных средств пассажиров. Руководство не могло исполнять обязательство по исполнению авиаперевозок, но продолжало продажу авиабилетов. Кроме того, руководство компании предпринимало попытки по выводу денежных средств из компании за рубеж", — сказал следователь в суде, отметив, что "учредители компании скрылись от следствия в день возбуждения дела — 25 сентября".

Прокурор ходатайство СК РФ поддержала, отметив, что в данный момент "идет активная фаза сбора доказательств по делу", соответственно, свободу Кочнева необходимо ограничить, по ее словам, чтобы он не смог помешать следствию.

Сам Кочнев просил разрешить ему двухчасовые прогулки. "Хотел бы просить разрешения прогулок и встреч с врачом в связи с болезнью", — сказал он.

Адвокат обвиняемого Михаил Воронов заявил, что тот провел в здании СК не менее десяти часов, а следствие в своем постановлении указало, что Кочнев "задержан в момент совершения преступления". Защитник отметил, что у компании возникли трудности в ходе предпринимательской деятельности, то есть это не было целенаправленным хищением денег.

Дело 27 сентября было передано старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Рустаму Габдулину.