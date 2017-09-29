ФСБ обнародовала новое видео с крымчанами, подозреваемыми в шпионаже

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ФСБ России в пятницу опубликовала видео доставки из Симферополя в Москву Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

На видеокадрах показано, как в аэропорту "Симферополь" задержанные в сопровождении сотрудников ФСБ поднимаются на борт самолета. Затем Сухоносову и Долгополова доставляют в один из столичных аэропортов, далее — в Московский окружной военный суд.

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Ранее сообщалось, что ФСБ задержала граждан России Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которые собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота РФ. Долгополов является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в Крыму. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", им грозит до 20 лет заключения.

Позднее ФСБ сообщила, что Сухоносова и Долгополов арестованы Московским окружным военным судом.